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Лавров и Габриэль обсудят 28 июня в Краснодаре реализацию "Минска-2" и Сирию

Политика
27 июня, 14:35 UTC+3 МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Главы МИД РФ и ФРГ также обсудят текущее состояние российско-германских отношений и практические вопросы двусторонней повестки

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и ФРГ - Сергей Лавров и Зигмар Габриэль - обсудят 28 июня в Краснодаре ход реализации минских соглашений и Сирию. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.

"Будет продолжен обмен мнениями по ключевым международным проблемам, включая ход реализации минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса и продвижение мирного процесса в Сирии, по вопросам европейской безопасности и борьбы с международным терроризмом, - отметили в дипведомстве РФ. - Министры обсудят текущее состояние российско-германских отношений, практические вопросы двусторонней повестки дня".

Главы МИД рассмотрят также "вопросы российско-германского взаимодействия в рамках "Группы двадцати" с учетом председательства Германии в этом формате и предстоящего саммита "двадцатки", который пройдет 7-8 июля в Гамбурге", отметили в министерстве.

Лавров и Габриэль примут участие в церемонии открытия 14-й Конференции городов-партнеров России и Германии. Форум станет одним из наиболее значимых мероприятий в контексте межрегиональных отношений. "Ожидается представительство 46 немецких и более 90 российских городов, - говорится в комментарии МИД РФ. - Официальные партнерские связи поддерживаются между 23 субъектами Российской Федерации и 14 федеральными землями ФРГ, имеется свыше ста пар городов- партнеров".

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Персоны
Габриэль, Зигмар Лавров, Сергей Викторович
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