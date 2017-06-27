Грушко: развертывание сил НАТО вблизи российских границ создает угрозу безопасности РФ

ВЕНА, 27 июня. /ТАСС/. Развертывание дополнительных подразделений НАТО и проведение провокационных учений вблизи российских границ создает угрозу безопасности России. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко.

"Все эти развертывания, включая непрекращающуюся цепь учений, создают абсолютно новую конфигурацию сил вблизи наших рубежей, которая существенным образом не только ухудшает ситуацию безопасности в этом регионе, но и представляет опасность, угрозу для России", - отметил дипломат.

Постпред не согласился с мнением заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, что развертываемая вблизи российских границ группировка НАТО якобы "не соответствует определению существенного контингента". "Мы рассматриваем любой уровень сверх бригады как существенный, - отметил он. - Кстати, уровень бригады как существенный был зафиксирован и в адаптированном ДОВСЕ, где страны-участницы договорились, что любое развертывание сверх бригадного уровня будет рассматриваться как чрезвычайная ситуация, влияющая на интересы безопасности как Европы в целом, так и государств-участников".

"К сожалению, в Основополагающем акте Россия - НАТО нет четкого определения существенности дополнительно размещаемых сил, - констатировал Грушко. - Однако то, что НАТО делает суммарно на восточном фланге, серьезно подрывает Основополагающий акт".

"Это включает в себя собственно натовские развертывания, развертывания, которые осуществляют США в рамках так называемой европейской инициативы по успокоению союзников, то, что делают в национальном качестве многие страны, и, конечно, сооружение объектов ПРО в Румынии и Польше, которые размещаются там на постоянной основе и точно являются существенными в боевом отношении", - пояснил дипломат.

Безопасность над Балтикой

Структурированный диалог по линии военных даст возможность обеспечить безопасность над Балтикой, заявил Грушко.

"Если серьезно говорить о деэскалации, необходимости предотвращения опасных военных инцидентов, о чем декларативно все время заявляют страны НАТО, то, конечно, надо восстанавливать структурированный диалог по линии военных, приглашать людей, которые реально понимают, о чем они говорят, и заниматься рассмотрением целого ряда технических вопросов, которые выходят за рамки мандата ИКАО и касаются сугубо военных аспектов безопасности как в воздушной деятельности, так и в военно-морской, - отметил дипломат. - Уверен, что, если страны НАТО реально заинтересованы в этом, они должны сделать соответствующие шаги".

Постпред не исключил, что вопрос обеспечения безопасности над Балтикой может оказаться в повестке дня ближайшего заседания Совета Россия - НАТО, сроки проведения которого сейчас уточняются. "В принципе, этот вопрос находится в поле зрения Совета, - пояснил он. - К сожалению, наши партнеры - члены НАТО - не выразили конструктивного отношения к идеям, которые были сформулированы Министерством обороны РФ о том, чтобы вступить в предметный диалог относительно укрепления мер доверия на Балтике в различных форматах как на двусторонней основе, так и со всеми государствами, которые осуществляют там военную деятельность".

"Вместе с тем, члены Совета РФ - НАТО поддерживают работу так называемой балтийской проектной группы, которая, как известно, была создана по инициативе финского президента Ниинистё, которую мы тоже поддержали, для рассмотрения вопросов, связанных с проблемами, которые возникают в воздушном движении между гражданской авиацией, коммерческой авиацией и государственной авиацией, включая военную", - продолжил Грушко.

"На сегодняшний день эта группа проделала неплохую работу, - констатировал он. - Достигнуты договоренности, устраняющие некоторые "серые зоны", которые существуют в регламентах ИКАО, установлен дополнительный международный маршрут между Санкт-Петербургом и Калининградом. В целом, все члены Совета позитивно оценивают работу группы".