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Сенатор предлагает создать Черную книгу по вмешательству во внутренние дела РФ

Политика
27 июня, 16:42 дата обновления: 27 июня, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что "том, посвященный Соединенным Штатам, будет достаточно объемным"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов предложил создать Черную книгу, посвященную случаям иностранного вмешательства в дела России.

"Может быть, нам действительно подготовить собственную Черную книгу о вмешательствах, там есть что написать. Я думаю, только том, посвященный Соединенным Штатам, будет достаточно объемным", - сказал Климов на заседании комиссии во вторник.

"Наверное, там разбрасываться не надо, наверное, имеет смысл взять за основу, скажем, 2000 год и посмотреть, что там наработали наши так называемые партнеры. И не только американские партнеры работали", - добавил он. "Мы знаем, что вторая чеченская война активно базировалась на вмешательстве во внутренние дела нашей страны некоторых южных государств", - отметил Климов.

По его словам, эта книга будет также полезна при подготовке законодательных предложений, потому что позволит учитывать инструментарий, используемый для вмешательства во внутренние дела России, и "более надежные методы защиты отрабатывать".

Сенатор также предлагает разрешить государственным органам принимать меры по отношению к СМИ, финансируемым из-за рубежа и работающим в пользу других стран, как к иностранным агентам.

"Если зарегистрированное в России СМИ получает деньги из-за рубежа и если есть основание полагать, причем доказанное основание полагать, что это СМИ фактически работает в пользу иного государства или группы государств, то, мне кажется, Министерство юстиции или другой уполномоченный орган должны иметь право проводить расследование в отношении этих СМИ и при необходимости принимать меры, аналогичные тем, которые мы принимаем в отношении так называемых иностранных агентов", - сказал Климов.

"Народ должен знать своих героев, потому что это тоже идет необъявленная информационная война такими методами", - добавил он.

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