Росгвардия сможет выполнять возложенные на нее задачи не только в РФ, но и за рубежом

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Росгвардия сможет обеспечивать безопасность России не внутри страны, но и за ее пределами. Об этом сообщил первый заместитель директора ведомства Сергей Меликов.

"Войска национальной гвардии сегодня, по решению президента, в том числе, в отличие от Внутренних войск, будут иметь возможность выполнять задачи за пределами нашей страны. Такие задачи на войска могут быть возложены. Отсюда и ответственность не только за внутреннюю безопасность нашего государства, но и за безопасность ту, которая будет обеспечивать покой наших граждан, как сказал президент, на дальних рубежах", - заявил Меликов на торжественном приеме офицеров-выпускников.

"Сегодня вместе с вами мы должны создать ту структуру, которая действительно будет надежно защищать и оберегать покой наших граждан, быть гарантом конституционных прав нашего народа, быть гарантом мира стабильности в нашей стране, да и во всем мире", - подчеркнул Меликов.

Подготовка офицеров

Начальник кадрового управления Росгвардии Виктор Мацюк отметил, что более 20% офицеров, окончивших военные академии, направлены в СКФО.

"При распределении офицеров решение о прохождении ими дальнейшей службы и назначении на воинские должности принималось с учетом результатов учебы, войскового опыта и ротации. Большинство офицеров получили направления в войска, из них более 20% - в Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии РФ", - сказал он.

По его словам, всего в этом году военные академии закончили 218 офицеров Росгвардии различных специальностей. "54 офицера закончили высшие военные образовательные учреждения с отличием, семеро награждены медалью Министерства обороны РФ "За отличное окончание военного вуза", - отметил Мацюк.

Кроме того, еще 700 лейтенантов Росгвардии закончили ведомственные институты в этом году. "137 из них получили дипломы с отличием, а 21 офицеру вручена медаль "За особые достижения в учебе", - добавил представитель ведомства.

О Росгвардии

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) была создана указом президента 5 апреля 2016 года. В нее вошли Внутренние войска, отряды ОМОН, СОБР, подразделения вневедомственной охраны, ФГУП "Охрана", Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД.

В мае этого года президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении положения об оперативно- территориальном объединении войск Росгвардии, согласно которому ведомство будет привлекаться к участию в отражении агрессии против РФ совместно с Вооруженными Силами и пограничными органами ФСБ. В задачи оперативно-территориального объединения Росгвардии входят также охрана общественного порядка, охрана особо важных и режимных объектов, организация федерального государственного контроля за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия, а также за обеспечением безопасности объектов ТЭК.