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Путин внес на ратификацию в ГД соглашение об объединенной группировке войск с Арменией

Политика
27 июня, 17:25 дата обновления: 27 июня, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Документ был подписан в конце ноября 2016 года

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес во вторник на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил). Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

Соглашением, подписанным в Москве 30 ноября 2016 года, определяются предназначение, порядок формирования, развертывания и применения Объединенной группировки.

Согласно пояснительной записке, Объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности. В группировку входят органы управления и войска (силы) вооруженных сил обеих сторон, а также другие войска и воинские формирования, "развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану".

Уполномоченными органами по реализации соглашения являются Министерство обороны РФ и Министерство обороны Республики Армения. Они же определяют состав Объединенной группировки. В мирное время командование группировкой осуществляется ВС Армении по согласованию с Россией.

Основные задачи

"К основным задачам Объединенной группировки относятся: своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Республики Армения в границах региона и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы РФ и Республики Армения в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Республики Армения в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов РФ и Республики Армения, расположенных в регионе", - говорится в сопроводительных документах.

Для управления Объединенной группировкой создается объединенное командование. Соглашением определяются порядок назначения командующего, его полномочия и подчиненность в мирное и военное время, а также вопросы формирования объединенного командования в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время и создания объединенной системы управления группировкой. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховными главнокомандующими ВС РФ и Армении.

Укрепление роли ОДКБ

15 марта президенты России и Армении - Владимир Путин и Серж Саргсян - по итогам переговоров в Кремле заявили о высокой оценке создаваемой Объединенной группировки войск двух стран. Россия и Армения будут укреплять роль Организации Договора о коллективной безопасности как гаранта безопасности государств - ее членов, способствовать повышению ее вклада в международные усилия по противодействию вызовам и угрозам безопасности, отмечалось тогда в заявлении.

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Персоны
Саргсян, Серж Азатович Путин, Владимир Владимирович
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