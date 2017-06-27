Матвиенко: улучшение отношений между РФ и США отвечает интересам обеих стран

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Улучшение отношений между Россией и США отвечает интересам обоих государств. Об этом журналистам заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос представителя израильских СМИ.
"Улучшение отношений (между Москвой и Вашингтоном) отвечает интересам двух стран", - сказала она, добавив, что США следует заканчивать историю с якобы вмешательством РФ в выборы президента этой страны. "Мне кажется, что надо заканчивать с этой историей, сменить повестку дня, потому что я уверена, что улучшение отношений отвечает интересам американского и российского народов", - отметила Матвиенко.
Спикер также подчеркнула, что Россия никогда на вмешивалась и не будет вмешиваться в суверенные дела иностранных государств. "Хотя бы кто-нибудь привел хоть один пример конкретного вмешательства, как вмешивалась Россия, как повлияло это на выборы? Ни одного факта", - добавила Матвиенко. "Хотели бы, чтобы и в наши внутренние дела никто не вмешивался", - заключила она.