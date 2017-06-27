Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил с Асадом на Хмеймиме действия по борьбе с ИГ

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и президент Сирии Башар Асад обсудили на авиабазе Хмеймим координацию усилий по борьбе с запрещенными в России террористическими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра". Об этом во вторник сообщили в российском военном ведомстве.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов во время рабочей поездки в Сирию встретился с прибывшим на российскую авиабазу Хмеймим президентом Башаром Асадом. В ходе совместной работы обсуждены вопросы координации действий сирийских правительственных войск при поддержке авиации ВКС России по борьбе с международными террористическими группировками ИГИЛ (старое название "Исламского государства" - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусра" на территории Сирии", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что в ходе короткой экскурсии по российской авиабазе Хмеймим Асад ознакомился с российским истребителем Су-35, а также другими современными образцами вооружения.
Ранее о посещении президентом Сирии этой российской базы сообщила его канцелярия.