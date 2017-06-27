В Совфеде готовы изучать данные от иностранцев о вмешательстве во внутренние дела РФ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ готова рассматривать информацию от иностранных граждан, располагающих сведениями о вмешательстве в дела России. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.

На первом заседании временной комиссии СФ обсуждался вопрос о приглашении на эти совещания иностранцев, обладающих сведениями о вмешательстве во внутренние дела РФ, а также экспертов.

"Когда мы говорили о (бывшем сотруднике американских спецслужб Эдварде) Сноудене, это был пример того, когда иностранный гражданин в результате того, чем он занимался раньше, стал обладателем определенной информации и делится ей с миром. И мы говорили о том, что есть другие иностранные граждане, которые готовы поделиться своей информацией с нами", - сказал Климов во вторник, отвечая на вопрос ТАСС о возможности приглашения в Совет Федерации иностранцев, обладающих сведениями о вмешательства во внутренние дела России.

"Мы посмотрим, что это за информация, и при необходимости не будем скрывать ее от общества", - добавил парламентарий.