В Совфеде готовы изучать данные от иностранцев о вмешательстве во внутренние дела РФ

Студенты СПбГУ разработали уникальный прибор ночного видения для смартфоновНовости партнеров 27 июня, 18:10
ФИФА опубликовала полную версию доклада Гарсии о выборах стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022Спорт 27 июня, 18:07
Жуков отметил важность допуска РУСАДА к тестированию в свете предстоящих Игр-2018Спорт 27 июня, 18:06
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил с Асадом на Хмеймиме действия по борьбе с ИГПолитика 27 июня, 18:03
Ивлев: РУСАДА продолжит взаимодействие с WADA по полному восстановлению своего статусаСпорт 27 июня, 18:01
Мутко: в докладе Гарсии о коррупции в ФИФА не может быть ничего против РоссииСпорт 27 июня, 17:55
Васильева: российская наука находится на взлетеНаука 27 июня, 17:49
Сантуш: игру чилийцев в полуфинале Кубка конфедераций очень сложно предсказатьСпорт 27 июня, 17:39
Украину атакует компьютерный вирус, блокированы сотни интернет-ресурсовМеждународная панорама 27 июня, 17:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ готова рассматривать информацию от иностранных граждан, располагающих сведениями о вмешательстве в дела России. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.
На первом заседании временной комиссии СФ обсуждался вопрос о приглашении на эти совещания иностранцев, обладающих сведениями о вмешательстве во внутренние дела РФ, а также экспертов.
"Когда мы говорили о (бывшем сотруднике американских спецслужб Эдварде) Сноудене, это был пример того, когда иностранный гражданин в результате того, чем он занимался раньше, стал обладателем определенной информации и делится ей с миром. И мы говорили о том, что есть другие иностранные граждане, которые готовы поделиться своей информацией с нами", - сказал Климов во вторник, отвечая на вопрос ТАСС о возможности приглашения в Совет Федерации иностранцев, обладающих сведениями о вмешательства во внутренние дела России.
"Мы посмотрим, что это за информация, и при необходимости не будем скрывать ее от общества", - добавил парламентарий.