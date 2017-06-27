Единороссы попросят Собянина оборудовать видеокамерами все участки на выборах 10 сентября

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Московское отделение "Единой России" обратится к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой оборудовать все избирательные участки города камерами видеонаблюдения на муниципальных выборах в единый день голосования 10 сентября. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании регионального политсовета партии, сообщает пресс-служба столичных единороссов.
В релизе указано, что партия "выступила с предложением к мэру Москвы Сергею Собянину оснастить в единый день голосования все избирательные участки камерами видеонаблюдения".
"Несмотря на то что федеральное законодательство не требует организации видеонаблюдения, в партии считают необходимым использовать этот инструмент гражданского контроля на муниципальных выборах 10 сентября", - приводит пресс-служба слова секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского.
Он отметил, что москвичи ждут "абсолютно честных и прозрачных выборов", и единороссы "должны эти ожидания оправдать". "Тем более что подобная практика для Москвы уже является определенной нормой и неотъемлемой частью московского стандарта выборного процесса", - добавил Метельский.
Ранее зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов сообщил, что организация видеонаблюдения на муниципальных выборах в Москве 10 сентября будет зависеть исключительно от решений и бюджетов муниципалитетов, средств для этого в Мосгоризбиркоме не предусмотрено.
В единый день голосования в столице состоятся выборы советов депутатов в 125 муниципалитетах.