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Косачев: только около 2% кибератак по США происходит из России

Политика
27 июня, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по международным делам напомнил, что на российскую электронную инфраструктуру из всего объема кибератак 28-29% исходит с американской территории

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Около 2% кибератак по США происходит с территории России. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на первом заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"С российской территории в отношении американских компьютеров, если говорить о кибербезопасности, исходит не более 2% атак из общего объема кибератак на американские компьютеры", - сказал Косачев.

"Если посмотреть на эту ситуацию в обратном режиме, то на российскую электронную инфраструктуру из всего объема кибератак 28-29% исходит с американской территории и соответствующих американских систем", - добавил он.

Косачев напомнил про заявление бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена о том, что американские системы взламывали систему бронирования "Аэрофлота", внутреннюю конференц-связь ООН и прослушивали некоторых лидеров европейских государств.

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