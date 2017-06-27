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Путин наградил орденами высокопоставленных российских дипломатов

Политика
27 июня, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени награжден постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Вене Владимир Воронков

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени постоянного представителя РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Вене Владимира Воронкова. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечено в тексте документа, Воронков награжден "за большой вклад в подготовку и реализацию межгосударственных экономических соглашений и многолетнюю добросовестную работу".

21 июня 2017 г. генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назначил Воронкова своим заместителем, генсеком Контртеррористического управления организации. Это управление было создано в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 15 июня 2017 г. Новое ведомство, которое возглавил Воронков, будет заниматься координацией международных усилий по борьбе с терроризмом.

Тем же указом президент наградил орденом Александра Невского чрезвычайного и полномочного посла РФ в Молдавии Фарита Мухаметшина. Орденом Дружбы награжден чрезвычайный и полномочный посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов.

Чрезвычайному и полномочному послу РФ в Германии Владимиру Гринину присвоено звание "Заслуженный работник дипломатической службы РФ".

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