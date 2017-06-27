Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Специалисты Минобороны РФ и ООН обсудили разминирование в Сирии

Политика
27 июня, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Акцент был сделан на необходимости координации работы по гуманитарному разминированию объектов культурного наследия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты Минобороны РФ и Службы ООН по разминированию обсудили работу саперов в Сирии и договорились продолжить контакты. Об этом во вторник сообщили в российском военном ведомстве.

Смотрите также

Найти и обезвредить: какую технику применяют российские саперы в Сирии

"Сегодня в Москве проведены консультации делегаций Минобороны России и Службы ООН по разминированию под руководством Агнесы Маркайю. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере гуманитарного разминирования. Был проведен специальный брифинг о результатах работы российских саперов в Сирии, а также о деятельности российского Центра по подготовке специалистов в городе Хомс", - сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, акцент был сделан на необходимости координации работы по гуманитарному разминированию объектов культурного наследия, скорейшего налаживания мирной жизни населения, создания условий для восстановления инфраструктуры.

"Делегация ООН посетила Международный противоминный центр ВС РФ, где ознакомилась с базовыми программами обучения и условиями подготовки специалистов", - говорится в сообщении.

Представителям ООН были продемонстрированы взрывоопасные предметы, извлеченные в ходе операции в Сирии. Стороны договорились о продолжении контактов по проблеме гуманитарного разминирования, добавили в Минобороны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг уровня радиации из-за кибератаки
2
Байкеры собрались у МГИМО после гибели мотоциклиста в ДТП с участием студентов вуза
3
Марцинкевич и его сообщники признаны виновными в нападениях на торговцев спайсами
4
Путин приехал к жительнице Ижевска, которая пожаловалась на аварийные условия жилья
5
Путин присвоил Анне Большовой звание заслуженной артистки РФ
6
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
7
Спецпрокурор: гимнастика США из-за скандала должна изменить культуру отношений с людьми
Темы дня
Загрузка...
Реклама