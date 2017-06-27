Специалисты Минобороны РФ и ООН обсудили разминирование в Сирии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты Минобороны РФ и Службы ООН по разминированию обсудили работу саперов в Сирии и договорились продолжить контакты. Об этом во вторник сообщили в российском военном ведомстве.

"Сегодня в Москве проведены консультации делегаций Минобороны России и Службы ООН по разминированию под руководством Агнесы Маркайю. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере гуманитарного разминирования. Был проведен специальный брифинг о результатах работы российских саперов в Сирии, а также о деятельности российского Центра по подготовке специалистов в городе Хомс", - сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, акцент был сделан на необходимости координации работы по гуманитарному разминированию объектов культурного наследия, скорейшего налаживания мирной жизни населения, создания условий для восстановления инфраструктуры.

"Делегация ООН посетила Международный противоминный центр ВС РФ, где ознакомилась с базовыми программами обучения и условиями подготовки специалистов", - говорится в сообщении.

Представителям ООН были продемонстрированы взрывоопасные предметы, извлеченные в ходе операции в Сирии. Стороны договорились о продолжении контактов по проблеме гуманитарного разминирования, добавили в Минобороны.