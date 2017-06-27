МИД РФ направит обращение CNN относительно репортажа о сирийском мальчике

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России направит обращение в отдел телеканала CNN в Москве относительно репортажа о якобы пострадавшем в ходе действий ВКС России трехлетнем Омране Дакнише из Алеппо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник в эфире телеканала "Россия 1".

"Я думаю, что завтра мы точно направим соответствующее письмо московскому корпункту. Мы дважды официально призывали телеканал каким-то образом отреагировать, извиниться за то, что произошла реальная подмена информации", - сказала она.

Захарова добавила, что репортаж CNN направлен на "манипулирование общественным мнением". "Я обещаю, что мы с этой историей не закончим так просто, как хотелось бы телеканалу CNN", - отметила она.

Ранее отец сирийского мальчика Омрана, фотоснимок которого был растиражирован западными СМИ как "символ страданий Алеппо", в ходе телемоста Москва - Женева - Алеппо пояснил, что представители псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" оказались на месте взрыва до скорой помощи, а затем использовали снимок его сына для продвижения своих целей. Сам мальчик не получил серьезных травм, состояние его здоровья - хорошее.