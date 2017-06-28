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Совфед обсудит закон о реновации и внесение изменений в бюджет-2017

Политика
28 июня, 0:16 UTC+3 МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Сенаторы также обсудят назначение Валерия Петрова на пост заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора РФ

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Совет Федерации в среду соберется на 415-е пленарное заседание, в ходе которого обсудит законы о реновации жилого фонда в Москве и поправки в федеральный бюджет на 2017 год.

В законе о реновации уточнены характеристики домов, которые могут войти в программу реновации: многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период 1957-1968 гг., с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий.

Закон "О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов" предусматривает увеличение доходов бюджета текущего года на 1,191 трлн рублей до 14,679 трлн рублей.

Кроме того, сенаторы обсудят назначение Валерия Петрова на пост заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора РФ.

В рамках правительственного часа перед сенаторами с докладом о мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции выступит глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Также отчет о работе Счетной палаты РФ в 2016 году представит руководитель ведомства Татьяна Голикова.

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