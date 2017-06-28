Совфед обсудит закон о реновации и внесение изменений в бюджет-2017

Катар готов рассмотреть требования арабских странМеждународная панорама 28 июня, 1:10
Сборные Португалии и Чили разыграют первую путевку в финал Кубка конфедерацийСпорт 28 июня, 0:05
Футболист "Интера" Перишич выступит на этапе Мирового тура по пляжному волейболуСпорт 27 июня, 23:36
Жители Москвы просят сохранить Дом культуры имени Серафимовича на ТишинкеОбщество 27 июня, 23:16
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератакуМеждународная панорама 27 июня, 23:05
Бездоказательно: ФИФА не нашла нарушений при выборе России организатором ЧМ-2018Спорт 27 июня, 22:34
Motorola намерена занять третье место на рынке смартфонов в России к концу 2018 годаЭкономика и бизнес 27 июня, 22:10
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по СирииМеждународная панорама 27 июня, 22:09
Марадона станет почетным жителем Неаполя на специальной церемонии 5 июляСпорт 27 июня, 21:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Совет Федерации в среду соберется на 415-е пленарное заседание, в ходе которого обсудит законы о реновации жилого фонда в Москве и поправки в федеральный бюджет на 2017 год.
В законе о реновации уточнены характеристики домов, которые могут войти в программу реновации: многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период 1957-1968 гг., с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий.
Закон "О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов" предусматривает увеличение доходов бюджета текущего года на 1,191 трлн рублей до 14,679 трлн рублей.
Кроме того, сенаторы обсудят назначение Валерия Петрова на пост заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора РФ.
В рамках правительственного часа перед сенаторами с докладом о мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции выступит глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Также отчет о работе Счетной палаты РФ в 2016 году представит руководитель ведомства Татьяна Голикова.