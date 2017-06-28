Володин обсудит развитие межпарламентского взаимодействия в ходе визита в Киргизию

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БИШКЕК, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит в среду с официальным визитом Киргизию, где обсудит вопросы межпарламентского взаимодействия и дальнейшую работу по гармонизации киргизского и российского законодательства в различных сферах.
В ходе визита состоятся встречи главы российской парламентской делегации с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым и председателем Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Чыныбаем Турсунбековым. "Стороны обсудят вопросы развития межпарламентского взаимодействия на международных площадках и по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества", - сообщили в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
Депутаты намерены обсудить пути дальнейшей координации между комитетами парламентов с целью гармонизации киргизского и российского законодательства, в том числе в сферах экономики, торговли, транспорта и охраны окружающей среды. Для этого в состав делегации РФ включены главы комитетов Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, по международным делам, по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по экологии и охране окружающей среды.
2017 год - юбилейный для российско-киргизских отношений. 25 лет назад между Россией и Киргизией были установлены дипломатические связи и подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.