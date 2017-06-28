Главы МИД РФ и Германии обсудят в Краснодаре "Минск-2", Сирию и двусторонние отношения

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и ФРГ - Сергей Лавров и Зигмар Габриэль - рассмотрят в среду в Краснодаре реализацию минских соглашений, мирный процесс в Сирии, а также вопросы двусторонних отношений. Помимо переговоров, главы МИД примут участие в 14-й Конференции городов-партнеров двух стран.

"Двадцатка", Украина и Сирия

Лавров и Габриэль обсудят взаимодействие в рамках "Группы двадцати" с учетом председательства Германии в данном формате и предстоящего саммита 7-8 июля в Гамбурге.

"Будет продолжен обмен мнениями по ключевым международным проблемам, включая ход реализации Минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса и продвижение мирного процесса в Сирии, по вопросам европейской безопасности и борьбы с международным терроризмом, - отметили на Смоленской площади. - Министры обсудят текущее состояние российско-германских отношений, практические вопросы двусторонней повестки дня".

21 июня участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали очередное прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе, так называемое хлебное перемирие на время сбора урожая. Оно официально вступило в силу в 00:00 субботы (24 июня), однако стороны продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах. По словам Габриэля, "обе стороны нарушают" режим прекращения огня.

Как считает Лавров, Киев постоянно пытается увести внимание от своих международных обязательств, выдвигая какие-либо не относящиеся к делу инициативы. "Я не слышал серьезных разговоров о том, что минские соглашения себя исчерпали, - сказал он. - Несерьезных много, в основном они слышатся из Киева". Глава МИД РФ также указал, что практически с момента подписания минских договоренностей украинские руководители стали искать предлоги, чтобы их не выполнять.

В МИД констатируют, что ситуация вокруг Сирии остается тревожной, в данный момент из-за поведения внешних игроков, а вместо борьбы с терроризмом американские партнеры фактически потакают боевикам, намеренно атакуя ВВС Сирии. По словам Лаврова, на этом фоне экстремисты из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) выводятся из-под удара, видимо, чтобы бросить их потом на свержение действующего правительства.

Отношения в цифрах

Объем взаимной торговли России и Германии в 2016 году сократился на 11,1% по сравнению с 2015 году и составил $40,7 млрд. При этом российский экспорт уменьшился до $21,3 млрд, а импорт до 19,4 млрд.

Вместе с тем за первые четыре месяца этого года товарооборот вырос на 28,8% до $15,4 млрд в отличие от аналогичного периода год назад. ФРГ, отмечают в Москве, продолжает оставаться одним из ключевых инвестиционных партнеров России. Суммарный объем германских инвестиций превышает $16 млрд.

Форум городов

На конференции ожидается представительство 46 немецких и более 90 российских городов. "Официальные партнерские связи поддерживаются между 23 субъектами Российской Федерации и 14 федеральными землями ФРГ, имеется свыше 100 пар городов-партнеров", - напомнили в МИД РФ.

В ходе форума будет объявлено о запуске "перекрестного" Года регионально-муниципальных партнерств 2017-2018 годов, а также обнародовано совместное заявление министров иностранных дел России и ФРГ о поддержке данной инициативы и совместном патронате над Годом.

"Реализация этого масштабного межгосударственного проекта придаст импульс развитию российско-германских отношений, - подчеркивают в дипведомстве РФ. - Возможность участия в мероприятиях Года представителей всех российских регионов и федеральных земель ФРГ станет важным объединяющим фактором для развития многопланового сотрудничества "на местах".

С понедельника в Краснодар начали прибывать делегаты форума, в том числе гости из Германии. В качестве волонтеров отобрали 50 студентов краснодарских вузов. Как рассказал ТАСС заместитель управляющего делами администрации Краснодара, начальник отдела зарубежных связей и протокола Борис Старосельский, добровольцы проходили жесткий отбор.

"С каждым были проведены личные собеседования, определен уровень знания немецкого или английского языка. Все они получили курсовые или учебные мероприятия, которые уточнили задачи каждого на его рабочем месте", - сказал Старосельский.

История и память

На территории Германии расположено 3310 советских воинских захоронений, где покоятся 760 тыс. советских граждан. Германская сторона осуществляет содержание воинских захоронений в соответствии с межправительственным Соглашением об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.

"С 2000 года российской стороной совместно с германским Фондом "Саксонские мемориалы" под патронатом министров иностранных дел двух стран реализуется проект по установлению судеб советских и немецких военнопленных и интернированных, - напомнили в МИД РФ. - За истекший период во взаимодействии с архивами в России, Германии, Белоруссии и на Украине установлены личные данные примерно 1 млн советских граждан и 1,5 млн немцев".