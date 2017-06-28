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Володин назвал решение РФ о списании долга Киргизии хорошей основой для развития отношений

Политика
28 июня, 10:02 дата обновления: 28 июня, 10:41 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 28, июня. /ТАСС

По словам спикера Госдумы, это решение направлено на стратегическое партнерство и на развитие отношений

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БИШКЕК, 28 июня. /ТАСС/. Решение России о списании долгов Киргизии является хорошей основой для развития отношений, заявил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Киргизии Чыныбаем Турсунбековым.

Володин находится в Киргизии с официальным визитом, в центре внимания которого вопросы межпарламентского взаимодействия и гармонизации киргизского и российского законодательства в различных сферах. Позднее в среду запланирована встреча главы российской делегации с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым.

Как сообщалось ранее, в ходе недавнего визита Атамбаева в Москву было подписано соглашение о списании долга Киргизии перед РФ в размере $240 млн.

"Что касается решения наших президентов о списании долгов (Киргизии), то мы его поддерживаем", - сказал глава нижней палаты парламента РФ. "Это решение, по мнению всех наших коллег, независимо от того, какие они политические силы представляют, правильное, потому что оно направлено на стратегическое партнерство и на развитие отношений", - подчеркнул он.

"Если смотреть в будущее, то, конечно, такие решения будут хорошей основой для развития отношений", - уверен Володин.

"Это говорит о том, что мы думаем о будущем, и это отношения, не построенные на какой-то выгоде, а основанные на дружбе, сотрудничестве и понимании", - продолжил спикер Госдумы. "Потому что когда мы говорим об отношениях с банками, с МВФ, с Парижским клубом, отношения строятся чисто исходя из финансовой выгоды, получения прибыли от этих отношений. Когда же мы говорим о развитии отношений между странами, между народами, это отношения, которые строятся на взаимопонимании, взаимовыручке, взаимоуважении", - сказал он, отметив, что между РФ и Киргизией сложились именно такие связи, которые "сейчас все больше и больше развиваются и крепнут".

В связи с этим даже характер вопросов, которые обсуждают Москва и Бишкек, говорит о том, что "есть проблемы, но их нужно решать исходя из того, что много граждан республики [Киргизии] работает в России, и возникают проблемы с их пребыванием, выполнением ими каких-то трудовых обязанностей", пояснил Володин. "Но это как раз наша работа. А если говорить о стратегии, то это стратегия выстраивания дружеских, взаимовыгодных, партнерских отношений", - подтвердил он.

Володин заверил, что для России Киргизия является стратегическим партнером, и напомнил, что это подчеркивают лидеры двух государств. "Наша задача - обеспечить законодательную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в рамках межпарламентских контактов необходимо решать вопросы, которые мы могли бы в парламентском измерении реализовать на благо граждан наших стран", - заключил политик.

Турсунбеков, в свою очередь, поблагодарил Россию за списание внешнего долга республики. "Спасибо за такой подарок", - сказал он.

Спикер также заверил, что Бишкек намерен расширять всестороннее взаимовыгодное партнерство с  Москвой. "Глядя на историю наших народов, отмечу, что мы старые друзья и союзники. Сотрудничество с Россией всегда являлось для нас приоритетным направлением внешнеполитической деятельности, и мы намерены его расширять", - сказал он. По его оценке, между двумя странами проводится "регулярный глубокий диалог по всем направлениям".

"Я подтверждаю, что Киргизстан взял курс на укрепление партнерства с Россией", - отметил Турсунбеков.

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