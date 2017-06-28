В Совфеде обсуждают вопрос о блокировке нарушивших российский закон иностранных СМИ

Руководство "ЭкзоМарс-2016" не верит в успешный запуск Маском корабля к Марсу в 2020 годуКосмос 28 июня, 12:11
Российские ученые при создании посадочного модуля учтут опыт посадки Schiaparelli на МарсКосмос 28 июня, 12:08
Ученые в конце июля потеряют связь с космическим аппаратом TGO миссии "ЭкзоМарс-2016"Космос 28 июня, 12:04
"Газпром" будет адаптировать модель работы в Турции под меняющуюся конъюнктуруЭкономика и бизнес 28 июня, 12:00
Минэкологии предлагает уйти от полигонов в пользу мусоросжигательных заводов в ПодмосковьеОбщество 28 июня, 11:59
Минпромторг РФ прогнозирует рост экспорта продукции транспортного машиностроения в 2017 г.Транспорт 28 июня, 11:55
В Совфеде обсуждают вопрос о блокировке нарушивших российский закон иностранных СМИПолитика 28 июня, 11:52
Глава интернет-ассоциации Украины исключил российский след вирусной атакиМеждународная панорама 28 июня, 11:42
Мария Захарова вошла в состав жюри конкурса "Туристический бренд России"Общество 28 июня, 11:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС. Сенаторы прорабатывают вопрос о разрешении блокировать иностранные СМИ, вещающие на Россию, за нарушение ими российского законодательства. Об этом заявил журналистам глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
"[Необходимо] обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом. Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах", - сказал Климов, отметив, что эти инициативы сейчас прорабатываются.
"При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России", - добавил он.
По словам Климова, сенаторы также рассматривают вопрос о наделении Минюста России правом проводить расследование для выяснения источников финансирования СМИ, зарегистрированных на территории России. "В случае если будут найдены источники иностранного финансирования и [признаки] деятельности в интересах иностранного государства, обязать такие СМИ отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах", - добавил он.
Климов уточнил, что эти рекомендации были подготовлены по итогам прошедшей во вторник закрытой части заседания комиссии.
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ образована постановлением СФ от 14 июня 2017 года. В комиссию вошли десять сенаторов, представляющих различные комитеты верхней палаты. Задачами комиссии являются подготовка предложений по изменению российского законодательства в сфере защиты суверенитета РФ, а также мониторинг деятельности иностранных государств и международных организаций по вмешательству в российские внутриполитические процессы. Комиссия должна проводить заседания не реже одного раза в квартал; кроме того, предполагается проведение заседаний рабочих групп, слушаний и круглых столов по отдельным вопросам.