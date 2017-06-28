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В Совфеде обсуждают вопрос о блокировке нарушивших российский закон иностранных СМИ

Политика
28 июня, 11:52 UTC+3

По словам сенатора Андрея Климова, необходимо обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС. Сенаторы прорабатывают вопрос о разрешении блокировать иностранные СМИ, вещающие на Россию, за нарушение ими российского законодательства. Об этом заявил журналистам глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

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"[Необходимо] обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом. Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах", - сказал Климов, отметив, что эти инициативы сейчас прорабатываются.

"При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России", - добавил он.

По словам Климова, сенаторы также рассматривают вопрос о наделении Минюста России правом проводить расследование для выяснения источников финансирования СМИ, зарегистрированных на территории России. "В случае если будут найдены источники иностранного финансирования и [признаки] деятельности в интересах иностранного государства, обязать такие СМИ отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах", - добавил он.

Климов уточнил, что эти рекомендации были подготовлены по итогам прошедшей во вторник закрытой части заседания комиссии.

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ образована постановлением СФ от 14 июня 2017 года. В комиссию вошли десять сенаторов, представляющих различные комитеты верхней палаты. Задачами комиссии являются подготовка предложений по изменению российского законодательства в сфере защиты суверенитета РФ, а также мониторинг деятельности иностранных государств и международных организаций по вмешательству в российские внутриполитические процессы. Комиссия должна проводить заседания не реже одного раза в квартал; кроме того, предполагается проведение заседаний рабочих групп, слушаний и круглых столов по отдельным вопросам.

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