Путин посетит штаб-квартиру СВР в честь 95-летия управления нелегальной разведки

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приедет в штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это посещение будет приурочено к юбилею - 95 лет нелегальной разведки. Путин пообщается с нашими разведчиками", - сказал Песков.
Также в среду же президент встретится с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. "Президент продолжит свой разговор с руководителями парламентских фракций, сегодня он встретится с лидером КПРФ Зюгановым", - сообщил Песков.
Кроме того, по его словам, на среду у президента запланировано несколько рабочих встреч. В настоящее время он проводит торжественный прием выпускников высших военных учебных заведений России. В торжественном приеме, который традиционно проходит в Большом Кремлевском дворце, принимают участие выпускники вузов Минобороны, а также высших образовательных учреждений МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Росгвардии и ФСО России".
На прием в Кремль приглашены более 700 офицеров, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.