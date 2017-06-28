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Песков: инициатива о блокировке нарушивших закон РФ иностранных СМИ требует проработки

Политика
28 июня, 13:36 UTC+3

Пока говорить о единой позиции по этому вопросу преждевременно, заявил пресс-секретарь президента

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Инициатива Совета Федерации о блокировке нарушивших российский закон иностранных СМИ требует проработки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нужно знать детали, без деталей мне трудно оценить эту инициативу. Но, конечно, подобные инициативы подлежат самой серьезной проработке по линии всех ведомств. Пока говорить о какой-то единой позиции в этом плане преждевременно", - сказал представитель Кремля.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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