Песков: инициатива о блокировке нарушивших закон РФ иностранных СМИ требует проработки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Инициатива Совета Федерации о блокировке нарушивших российский закон иностранных СМИ требует проработки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нужно знать детали, без деталей мне трудно оценить эту инициативу. Но, конечно, подобные инициативы подлежат самой серьезной проработке по линии всех ведомств. Пока говорить о какой-то единой позиции в этом плане преждевременно", - сказал представитель Кремля.