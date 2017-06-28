Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: антироссийские санкции ЕС не достигли поставленных целей

Политика
28 июня, 13:47 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 28, июня. /ТАСС

Директор департамента общеевропейского сотрудничества ведомства Андрей Келин заявил, что "на третий год любая страна адаптируется к веденным против нее рестрикциям экономически, финансово"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России и получившие в среду очередное продление, не достигли поставленных целей. Об этом сообщил ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Речь идет о юридическом оформлении уже продленных санкций, - отметил он. - Ничего нового для нас здесь нет. На третий год действия санкций любая страна адаптируется к веденным против нее рестрикциям экономически, финансово и так далее. Самое главное, что санкции не достигли тех целей, ради которых они были задуманы, то есть они не изменили внешнеполитического курса РФ и не оказывают никакого воздействия на ситуацию вокруг украинского конфликта".

Совет ЕС официально продлил экономические секторальные санкции против РФ на шесть месяцев, до 31 января 2018 года. Санкционная политика ЕС включает три независимых направления: визовые ограничения в отношении российских граждан (действуют до сентября этого года), экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов (продлены до 31 января 2018 года), а также ограничительные меры в отношении Крыма (до 23 июня 2018 года).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Почта России" обнаружила, что бесплатно перевозила почту на сотни миллионов рублей
2
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
3
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
4
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
7
Генсек НАТО сообщил о полной готовности батальонов в Восточной Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама