МИД РФ: антироссийские санкции ЕС не достигли поставленных целей

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ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России и получившие в среду очередное продление, не достигли поставленных целей. Об этом сообщил ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
"Речь идет о юридическом оформлении уже продленных санкций, - отметил он. - Ничего нового для нас здесь нет. На третий год действия санкций любая страна адаптируется к веденным против нее рестрикциям экономически, финансово и так далее. Самое главное, что санкции не достигли тех целей, ради которых они были задуманы, то есть они не изменили внешнеполитического курса РФ и не оказывают никакого воздействия на ситуацию вокруг украинского конфликта".
Совет ЕС официально продлил экономические секторальные санкции против РФ на шесть месяцев, до 31 января 2018 года. Санкционная политика ЕС включает три независимых направления: визовые ограничения в отношении российских граждан (действуют до сентября этого года), экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов (продлены до 31 января 2018 года), а также ограничительные меры в отношении Крыма (до 23 июня 2018 года).