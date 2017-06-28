Песков: график Путина до сентября не предполагает отпуска

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Рабочий график президента РФ Владимира Путина на ближайшие месяцы не предполагает времени для отпуска главы государства. Об этом заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Что касается президента России, то, исходя из перспективного рабочего графика, который у меня есть, до сентября особо ничего в нем отпускного нет, - сказал Песков. - Я не знаю, надеется президент [уйти в отпуск] или не надеется, но по крайней мере пока в графике отпуска не прослеживается, график достаточно интенсивный".

Отвечая на соответствующий вопрос о своих планах, Песков сказал, что он сам надеется уйти в отпуск в августе. "В процессе решения", - ответил пресс-секретарь на вопрос, где он рассчитывает отдохнуть.