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Песков: график Путина до сентября не предполагает отпуска

Политика
28 июня, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что график у российского лидера достаточно интенсивный

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Рабочий график президента РФ Владимира Путина на ближайшие месяцы не предполагает времени для отпуска главы государства. Об этом заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Что касается президента России, то, исходя из перспективного рабочего графика, который у меня есть, до сентября особо ничего в нем отпускного нет, - сказал Песков. - Я не знаю, надеется президент [уйти в отпуск] или не надеется, но по крайней мере пока в графике отпуска не прослеживается, график достаточно интенсивный".

Отвечая на соответствующий вопрос о своих планах, Песков сказал, что он сам надеется уйти в отпуск в августе. "В процессе решения", - ответил пресс-секретарь на вопрос, где он рассчитывает отдохнуть.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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