Путин: РФ будет наращивать военный потенциал для защиты от возможных агрессоров

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия будет и дальше наращивать военный потенциал для защиты от потенциальных агрессоров.
"Только современные мощные, мобильные вооруженные силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защитить нас и наших союзников от любого потенциального агрессора, от давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится независимая, суверенная Россия", - заявил он встрече с выпускниками высших военных учебных заведений РФ.
"За последние годы российская армия заметно укрепилась, вырос профессионализм офицерского корпуса, что убедительно продемонстрировала и операция против террористов в САР, - подчеркнул он. - Мы намерены и дальше наращивать боевой потенциал армии и флота, на основании долгосрочных планов и программ обеспечивать сбалансированную, системную работу всех родов и видов войск, повышать качество и интенсивность боевой учебы".