Песков: новая кибератака говорит о правоте призыва РФ к совместной борьбе с хакерами

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новая масштабная кибератака, поразившая многие страны накануне, в очередной раз подтвердила актуальность продвигаемой Россией идеи о необходимости международного взаимодействия в сфере борьбы против преступлений в виртуальном пространстве.
"Подобные массированные кибератаки лишний раз подтверждают правоту тезиса российской стороны, который она излагала на самых различных уровнях, о том, что существование подобной опасности требует взаимодействия и сотрудничества на международном уровне", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ни одна страна в одиночку сейчас эффективно противостоять киберугрозам не может, а огульными обвинениями это не решаются", - сказал он.
Песков сообщил, что после атаки во вторник в России "каких-то серьезных сбоев допущено не было". "Достаточно эффективно работают системы защиты и на государственном, и на корпоративном уровнях", - отметил он. "Президентский интернет-ресурс работает устойчиво", - добавил пресс- секретарь. Он также не стал комментировать возможное происхождение атаки, сославшись на отсутствие у него достоверных данных.
Во вторник была зафиксирована масштабная кибератака на компании в России и на Украине. По предварительным данным Group-IB (занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений), вирус-шифровальщик Petya атаковал около 80 организаций, среди которых "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez.
Случаи заражения также наблюдались в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции и США. Как сообщили сегодня в "Лаборатории Касперского", всего число пользователей, атакованных новым вирусом-шифровальщиком, достигло 2 тысяч.
Petya блокирует компьютеры и не дает запустить операционную систему. За возобновление работы и расшифровку файлов он требует выкуп в размере $300 в биткоинах.