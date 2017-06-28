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Матвиенко: большая часть работы комиссии СФ по защите суверенитета будет открытой

Политика
28 июня, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ образована постановлением от 14 июня 2017 года

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Основная часть работы Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ будет проходить в открытом режиме и лишь небольшая часть ее деятельности - в закрытом. Об этом заявила в среду журналистам спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Есть определенные закрытые темы, которыми комиссия будет заниматься в закрытом режиме, но абсолютно большая часть ее работы будет публичной, гласной, открытой. И всех, кто хотел бы в этом поучаствовать, мы приглашаем к сотрудничеству", - сказала Матвиенко. Она напомнила, что накануне в Совете Федерации состоялось первое заседание комиссии.

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ образована постановлением СФ от 14 июня 2017 года. В комиссию вошли десять сенаторов, представляющих различные комитеты верхней палаты. Задачами комиссии являются подготовка предложений по изменению российского законодательства в сфере защиты суверенитета РФ, а также мониторинг деятельности иностранных государств и международных организаций по вмешательству в российские внутриполитические процессы. Комиссия должна проводить заседания не реже одного раза в квартал; кроме того, предполагается проведение заседаний рабочих групп, слушаний и круглых столов по отдельным вопросам.

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