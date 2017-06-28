Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко призвала сенаторов не втягиваться в обсуждение фейковых новостей

Политика
28 июня, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Председатель Совета Федерации выступила с этим напутствием в связи с сообщениями некоторых СМИ о якобы появившихся разногласиях между СФ и Госдумой

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов активно общаться с журналистами, но не участвовать в обсуждении фейковой информации.

Спикер выступила с этим напутствием в связи с сообщениями некоторых СМИ о якобы появившихся разногласиях между СФ и Госдумой по вопросу проведения дополнительного заседания верхней палаты.

"Мы всегда работаем синхронно, согласованно, Дума тоже планирует свою работу с учетом количества законопроектов приоритетных, и мы заранее договорились о том, что будет дополнительное заседание, только ждали окончательного решения по количеству законов. То есть вообще этой темы не существовало, ее вбросили в прессу. Я почему об этом говорю: потому что некоторые депутаты и сенаторы втягиваются в эту дискуссию. Вас провоцируют и втягивают в обсуждение несуществующей темы, таким образом создается информационное поле, что якобы действительно такая проблема есть", - сказала Матвиенко.

"Я прошу вас почаще выступать в СМИ общаться со СМИ, только быть настороже, чтобы не стать участниками раскручивания фейковых новостей, которых не существует. Будьте внимательны, пожалуйста", - подчеркнула спикер СФ.

Смотрите также

МИД РФ предлагает выработать в ОБСЕ четкое определение понятия "фейковые новости"

Путин: СМИ и интернет порой используются для фейков и вбросов, все надо перепроверять

Гендиректор ТАСС предложил начать системную борьбу с фейковыми новостями

Захарова предложила ООН разработать стратегию борьбы с фейковыми новостями

Поисковую систему Google изменили для борьбы с распространением фейковых новостей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
2
В Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ
3
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
4
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
5
Алишер Усманов объявил конкурс стартапов с ежемесячным призом в 1 млн руб.
6
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
7
Полиция Берлина оправдалась за поведение сотрудников, изгнанных с саммита G20 за кутежи
Темы дня
Загрузка...
Реклама