Матвиенко призвала сенаторов не втягиваться в обсуждение фейковых новостей

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов активно общаться с журналистами, но не участвовать в обсуждении фейковой информации.
Спикер выступила с этим напутствием в связи с сообщениями некоторых СМИ о якобы появившихся разногласиях между СФ и Госдумой по вопросу проведения дополнительного заседания верхней палаты.
"Мы всегда работаем синхронно, согласованно, Дума тоже планирует свою работу с учетом количества законопроектов приоритетных, и мы заранее договорились о том, что будет дополнительное заседание, только ждали окончательного решения по количеству законов. То есть вообще этой темы не существовало, ее вбросили в прессу. Я почему об этом говорю: потому что некоторые депутаты и сенаторы втягиваются в эту дискуссию. Вас провоцируют и втягивают в обсуждение несуществующей темы, таким образом создается информационное поле, что якобы действительно такая проблема есть", - сказала Матвиенко.
"Я прошу вас почаще выступать в СМИ общаться со СМИ, только быть настороже, чтобы не стать участниками раскручивания фейковых новостей, которых не существует. Будьте внимательны, пожалуйста", - подчеркнула спикер СФ.