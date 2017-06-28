Матвиенко призвала сенаторов не втягиваться в обсуждение фейковых новостей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов активно общаться с журналистами, но не участвовать в обсуждении фейковой информации.

Спикер выступила с этим напутствием в связи с сообщениями некоторых СМИ о якобы появившихся разногласиях между СФ и Госдумой по вопросу проведения дополнительного заседания верхней палаты.

"Мы всегда работаем синхронно, согласованно, Дума тоже планирует свою работу с учетом количества законопроектов приоритетных, и мы заранее договорились о том, что будет дополнительное заседание, только ждали окончательного решения по количеству законов. То есть вообще этой темы не существовало, ее вбросили в прессу. Я почему об этом говорю: потому что некоторые депутаты и сенаторы втягиваются в эту дискуссию. Вас провоцируют и втягивают в обсуждение несуществующей темы, таким образом создается информационное поле, что якобы действительно такая проблема есть", - сказала Матвиенко.

"Я прошу вас почаще выступать в СМИ общаться со СМИ, только быть настороже, чтобы не стать участниками раскручивания фейковых новостей, которых не существует. Будьте внимательны, пожалуйста", - подчеркнула спикер СФ.