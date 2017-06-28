Замсекретаря СБ РФ обвинил Запад в саботаже инициатив по информационной безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июня. /ТАСС/. Страны Запада неоднократно саботировали российские инициативы в сфере информационной безопасности. Об этом в среду заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов, выступая на Международной конференции по кибербезопасности, проходящей в Университете Тель-Авива.

"Еще 19 лет назад, в 1998 году, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Россия представила проект резолюции, в котором обращала внимание всего мирового сообщества на вызовы и угрозы в информационной сфере", - сказал Храмов. По его словам, "Россия уже тогда призывала объединить усилия для противодействия использованию информационных технологий в противоправных, военно-политических, террористических и иных преступных целях - так называемая триада угроз". "Этот призыв не был услышан", - констатировал он.

"Наши [российские] подходы подверглись критике со стороны ряда ведущих западных государств, позволю себе сказать, что эксперты и политики утонули в многолетних бесплодных дискуссиях, в которых объективность оценки ситуации подменялась идеологическими установками, - продолжил Храмов. - За этими баталиями было потеряно главное - время". Заместитель секретаря СБ РФ подчеркнул, что "бездействие только играло на руку террористам, экстремистам, преступному сообществу, методы, способы и средства деятельности которых становились все масштабнее и изощреннее".

Храмов отметил, что "только спустя 12 лет - в 2010 году - в докладе группы правительственных экспертов ООН по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности была зафиксирована упомянутая триада угроз".

"Мы полагали, что единое понимание проблемы станет отправной точкой в поступательном движении на пути формирования системы международной информационной безопасности, - продолжил он. - Очевидно, что построение такой системы - единственный адекватный ответ нарастающим вызовам и угрозам в информационной сфере".

Храмов напомнил, что первым шагом в этом направлении "стало внесение государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества в сентябре 2011 года в качестве официального документа 66-й сессии ГА ООН правил поведения в области обеспечения международной информационной безопасности". "Но данная инициатива не была поддержана западными партнерами, вновь было потеряно время", - продолжил он.

"Россия и ее партнеры предложили выработать в 2016-2017 годах в рамках группы правительственных экспертов ООН доклад, основу которого составили бы правила ответственного поведения государств в информационном пространстве, - продолжил замсекретаря СБ РФ. - Результатом работы этой группы могло бы стать внесение предложения о принятии ГА ООН резолюции, закрепляющей эти правила". Храмов отметил, что это - "основополагающий момент с точки зрения международно-правового регулирования этого вопроса".

По словам Храмова, "государства должны обладать суверенитетом над информационно-коммуникационной инфраструктурой на своей территории, в противном случае мы будем погружены только в дискуссии". "Суверенитет, между прочим, предполагает ответственность суверена перед другими суверенами за то, что происходит на его территории", - отметил он.

Замсекретаря СБ подчеркнул, что государства "должны не допускать возможности использования своей территории для осуществления компьютерных атак, бороться с внедрением и использованием скрытых вредоносных функций и программных уязвимостей, добиваться ее безопасности для окружающих". "Если государство будет правильно контролировать, не будет проблем, - продолжил он. - Не будет нового оружия, которое будет возникать бесконтрольно для всех остальных".

Храмов указал, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) "должны использоваться исключительно в мирных целях". "Международное сотрудничество должно быть нацелено на предотвращение конфликтов в сфере использования ИКТ, а не на их урегулирование", - отметил он. По словам заместителя секретаря СБ РФ, "любые обвинения в адрес государств в причастности к компьютерным атакам должны быть обоснованы и доказаны". "Мы должны разрабатывать международно-правовые и двусторонние связи и договоры, которые позволят решить вопрос по существу", - резюмировал он.