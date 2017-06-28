Си Цзиньпин посетит РФ 3-4 июля, обсудит с Путиным весь комплекс сотрудничества

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин с 3 по 4 июля по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров на высшем уровне предполагается обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также актуальные международные и региональные проблемы", - сообщили в Кремле.

"По итогам переговоров намечено подписание ряда двусторонних документов", - отметили в пресс-службе.