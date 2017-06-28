Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Си Цзиньпин посетит РФ 3-4 июля, обсудит с Путиным весь комплекс сотрудничества

Политика
28 июня, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

По итогам переговоров намечено подписание ряда двусторонних документов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин с 3 по 4 июля по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров на высшем уровне предполагается обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также актуальные международные и региональные проблемы", - сообщили в Кремле.

"По итогам переговоров намечено подписание ряда двусторонних документов", - отметили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США
2
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
3
Украина просит США проследить за строительством Керченского моста из космоса
4
СК сообщил о третьей девушке, облитой кислотой неизвестным на Ставрополье
5
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
6
В Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ
7
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
Темы дня
Загрузка...
Реклама