Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Москва готовит меры в ответ на арест своей дипломатической собственности в США в конце 2016 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 июня в эфире телеканала "Россия 1".
"Ответные меры готовятся. Этот вопрос будет решаться не только в Министерстве иностранных дел", - сказала она.
Захарова добавила, что ответ России "будет иметь очень солидную базу проработки". "Они это прекрасно знают, мы им это неоднократно говорили", - отметила она.
В конце декабря 2016 года прежняя администрация США, возглавляемая президентом Бараком Обамой, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско, закрыв две российские дипломатические дачи - в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был закрыт 30 декабря. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняют Россию.
Со своей стороны Москва не признала правомерность решений ушедшей американской администрации в отношении дипломатических дач.