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Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США

Политика
28 июня, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ответ России "будет иметь очень солидную базу проработки"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Москва готовит меры в ответ на арест своей дипломатической собственности в США в конце 2016 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 июня в эфире телеканала "Россия 1".

"Ответные меры готовятся. Этот вопрос будет решаться не только в Министерстве иностранных дел", - сказала она.

Захарова добавила, что ответ России "будет иметь очень солидную базу проработки". "Они это прекрасно знают, мы им это неоднократно говорили", - отметила она.

В конце декабря 2016 года прежняя администрация США, возглавляемая президентом Бараком Обамой, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско, закрыв две российские дипломатические дачи - в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был закрыт 30 декабря. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняют Россию.

Со своей стороны Москва не признала правомерность решений ушедшей американской администрации в отношении дипломатических дач.

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Захарова, Мария Владимировна
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