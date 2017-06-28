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Лавров посетит Берлин 13 июля

Политика
28 июня, 19:02 дата обновления: 28 июня, 19:39 UTC+3

Глава МИД РФ будет присутствовать на закрытии Года молодежных обменов РФ и ФРГ

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КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что вместе с германским коллегой Зигмаром Габриэлем 13 июля в Берлине закроет Год молодежных обменов РФ и ФРГ.

"В полной мере сохраняют свою востребованность контакты по линии гражданских обществ, - заявил российский министр в среду на открытии 14-й Конференции городов-партнеров двух стран. - С успехом прошел перекрестный Год молодежных обменов. Мы с Зигмаром Габриэлем планируем принять участие в церемонии его закрытия в Берлине 13 июля".

Лавров подчеркнул, что в последнее время связи России и Германии стали носить "более конструктивный, прагматичный характер". "Продвигается диалог на высшем уровне, - отметил глава дипведомства. - 2 мая в Сочи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Мы будем рады принять в России президента ФРГ господина Франка-Вальтера Штайнмайера, у него имеется соответствующее приглашение".

Также, по его словам, Россия стремится к выстраиванию отношений с Германией на основе принципов равноправия. "Мы неизменно стремимся, стремились и будем стремиться выстраивать отношения с Германией на основе равноправия и на основе учета интересов друг друга, - сказал министр. - История и последний опыт показывает, что отход от этих принципов наносит серьезный ущерб как нашим странам, так и поступательному развитию европейского континента в целом".

 "По-прежнему мы открыты для тесной координации усилий в интересах укрепления европейской безопасности, за которую наши страны несут повышенную ответственность, открыты к совместному противодействию глобальным вызовам и угрозам, прежде всего, конечно, противодействию международному терроризму и экстремизму", - добавил Лавров. 

"Мы удовлетворены тем, что, несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду серьезных международных проблем, российско-германский диалог в целом носит конструктивный характер, поддерживаются регулярные политические контакты, в том числе на высшем уровне, восстанавливаются двусторонние форматы, которые были ранее заморожены, не по российской инициативе, между прочим", - сказал он. 

Лавров отметил, что очередное заседание межведомственной рабочей группы Россия - ФРГ по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов состоится в июле. "Приветствуем положительные тенденции в торгово-экономической сфере, в первом квартале нынешнего года товарооборот вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, - отметил министр. - Полезный вклад в усилия на этом направлении вносит межведомственная рабочая группа по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов. Ее очередное заседание состоится уже в следующем месяце".

Как отметил Лавров, "продолжается реализация крупных совместных проектов, повышается взаимная инвестиционная активность". "О заинтересованности деловых кругов ФРГ в расширении деятельности в России много говорилось в ходе недавнего заседания петербургского международного экономического форума, в котором германский бизнес принял самое активное участие", - подчеркнул он.

Год регионально-муниципальных партнерств

Россия и Германия объявили начало перекрестного года регионально-муниципальных партнерств, сообщил также Лавров. "Сегодня мы объявили о начале нового перекрестного года - года регионально-муниципальных партнерств. Его насыщенная программа предусматривает многочисленные встречи представителей бизнеса, деятелей образования, науки, культуры, международные обмены по линии гражданских обществ", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что после продолжительного спада наметились позитивные тенденции в торгово-экономической области. "Немецкий бизнес был очень широко представлен на Петербургском международном экономическом форуме, реализуются перспективные проекты в сфере инноваций, высоких технологий, энергетики", - добавил он.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Лавров, Сергей Викторович Штайнмайер, Франк-Вальтер
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