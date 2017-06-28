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Лавров заявил, что не знает о планах встречи в "нормандском формате" в ближайшее время

Политика
28 июня, 19:51 дата обновления: 28 июня, 19:56 UTC+3

Есть высказывания в пользу того, чтобы состоялся контакт по телефону, отметил министр

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КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно о планах проведения встречи в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, ФРГ) в ближайшее время.

"О таких планах я не слышал, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Есть высказывания в пользу того, чтобы состоялся контакт по крайней мере по телефону. Думаю, что организационные вопросы решаются соответствующими протокольными службами". 

По словам Лаврова, разговоры о каких-то новых идеях по урегулированию в Донбассе - от лукавого. "Есть минские договоренности. То, что мы в очередной раз слышим о появлении каких-то новых идей, - это все, как у нас говорят, от лукавого, - подчеркнул министр. - Минские договоренности одобрены СБ ООН, они конкретны и их надо выполнять".

Лавров отметил, что намерен обсудить с вице-канцлером, министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем Украину, Сирию и борьбу с терроризмом.  "Сегодня мы с Зигмаром Габриэлем после нашей пресс-конференции будем иметь еще одну важную возможность обсудить широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, - сказал Лавров. - Конечно, поговорим и о том, как выходить из кризиса на Украине через выполнение минских договоренностей, как можно сотрудничать по содействию урегулированию серьезных кризисов на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, Ливии".

"Конечно же, рассмотрим, как мы можем взаимополезно и с пользой для всего мирового сообщества сложить наши усилия в борьбе с терроризмом, - продолжил глава МИД РФ. - Ну, и, конечно, у нас всегда есть такие вопросы на повестке дня как взаимодействие в Совете Европы, ОБСЕ, в рамках Группы двадцати, ООН. Будем готовы выслушать оценки [данные] нашими германскими коллегами той ситуации, которая складывается в отношениях между ЕС и Россией и в отношениях между НАТО и Россией".

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