Лавров: Москва исходит из того, что контакт Путина и Трампа в Гамбурге состоится

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КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Москва исходит из того, что контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге состоится.
Об этом сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы исходим из того, что контакт состоится, поскольку два президента будут в одно время в одном городе, в одном здании. И будет неправильно, если они не смогут переговорить, причем переговорить по многим вопросам", - сказал министр.
Он также отметил, что русофобские настроения в США вредят самому Вашингтону и мешают решению важных мировых проблем. "Сейчас мы наблюдаем искаженную картину, которая складывается в Вашингтоне под воздействием охвативших многих политиков русофобских настроений, - подчеркнул министр. - Думаю, что это вредит самим США и уж точно не помогает решать международные вопросы, вклад в урегулирование которых могут внести Россия и США. Тем самым это затрудняет решение проблем, которые стоят перед международным сообществом".