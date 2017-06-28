Лавров рассчитывает, что США не будут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что США не будут создавать предлоги для новых ударов по правительственным сирийским войскам на основании неких скрываемых разведывательных данных.

Соответствующее заявление он сделал в среду на пресс-конференции в Краснодаре.

"Я очень рассчитываю, что на этот раз США все-таки будут руководствоваться необходимостью действительно защищать режим нераспространения химического оружия, а не спекулировать на неких разведданных, которые являются секретными и никому их нельзя показать, чтобы провоцировать или создавать предлоги для очередных ударов по силам правительственной сирийской армии, которые борются с терроризмом", - сказал министр.

По его словам, Москва рассчитывает, что США и европейские партнеры примут шаги по деэскалации ситуации в Сирии, а не попытки, угрожающие целостности арабской республики. "Мы добрую волю проявляли по всем вопросам. По Сирии наши инициативы совместно с Турцией и Ираном при участии США, Иордании, ООН по проведению серии важных встреч между правительством Сирии и оппозицией на площадке Астаны были поддержаны всеми, - сказал Лавров. - Очередной раунд [переговоров] состоится на следующей неделе".

"Мы заинтересованы в том, чтобы эта инициатива реализовывалась добросовестно всеми участниками этого конфликта, в том числе и всеми внешними игроками, - подчеркнул министр. - Это наш конкретный вклад". "Рассчитываю, что со стороны наших партнеров - американских, европейских, - в регионе будет такой же открытый, понятный подход, нацеленный на деэскалацию обстановки через нормализацию гуманитарной ситуации, через прекращение попыток отвоевать себе ту или иную часть территории Сирии, чтобы подвергнуть угрозе территориальную целостность Сирии", - заявил глава МИД РФ.

РФ будет соразмерно реагировать на возможные провокации

Лавров подчеркнул, что Россия будет достойно реагировать на возможные провокации США в отношении сирийской армии. "Реагировать будем достойно, соразмерно той реальной ситуации, которая может сложиться", - сказал глава МИД РФ.

Министр также сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил ему и уведомил о подготовке американцами заявления о якобы готовящейся Дамаском атаке с использованием отравляющих веществ. "Могу подтвердить, чтобы не было кривотолков, что он звонил мне и предупредил о якобы наличии у США информации об очередной, как он выразился, якобы готовящейся химической атаке правительства Сирии против оппозиционеров", - сказал глава российской дипломатии.

Как рассказал Лавров, он в ответ напомнил Тиллерсону об изменении позиции Вашингтона относительно инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля, когда Вашингтон сначала просил обеспечить согласие Дамаска на визит миссии ОЗХО для изучения обстоятельств произошедшего на месте, а затем отказался от этой идеи. "Мы до сих пор бьемся, чтобы они [ОЗХО] хоть съездили в тот самый Хан-Шейхун, где по утверждениям наших западных коллег ВВС Сирии применяли боеприпасы, оснащенные химическими веществами", - добавил Лавров.