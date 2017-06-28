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Лавров: разногласия не должны быть препятствием для диалога между РФ и Западом

Политика
28 июня, 21:30 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 28, июня. /ТАСС

В любой ситуации есть возможность для достижения согласия, отметил министр

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КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Разногласия не должны быть препятствием для диалога между Россией и западными странами.

Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все больше и больше людей по обе стороны [на Востоке и Западе] хотят нормальных отношений, но политику определяют те, кто принимают решения в соответствующих столицах, - отметил Лавров. - Конечно, в любой ситуации есть возможность для достижения согласия. Наши отношения с Германией, несмотря на всю остроту противоречий между Россией и Западом в целом, то, что мы расходимся по целому ряду аспектов урегулирования в Сирии и на Украине, это отношения взаимоуважительные. Мы никогда не прекращали диалог".

По его словам, ранее замороженные каналы сотрудничества с ФРГ сейчас возобновляют свою работу. "Мы за то, чтобы именно такой был подход в наших отношениях с любой другой страной - Запада или какой угодно, - отметил глава МИД РФ. - Разногласия не должны быть препятствием для разговора, для того, чтобы выслушать и услышать друг друга". "Если будет добрая воля к тому, чтобы понимать законные интересы партнера, то, я убежден, компромиссы возможны в любой ситуации", - добавил он.

Министр указал, что хотя Россию обвиняют во всем, что происходит и в Европе, и в США, и на Ближнем Востоке, подобные обвинения не подкрепляются ни единым фактом якобы по причине секретности. "И по хакерам, и по химоружию, по Украине, - перечислил он. - По Украине говорят, что Россия должна все решить, забывая о том, что есть главный принцип урегулирования любого конфликта, означающий привлечение всех сторон".

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Лавров, Сергей Викторович
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