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Зюганов предлагает законы, направленные на выход страны из кризиса

Политика
28 июня, 23:18 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Лидер КПРФ также считает, что можно сосредоточить усилия на реализации программы поддержки детства, которую также подготовили коммунисты

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов представил президенту РФ Владимиру Путину проект партии по выводу страны из кризиса.

"У нас завершился съезд. На съезде избрана новая команда, довольно сильная, молодая, современная. Подготовлена реальная программа по выводу страны из кризиса. Я хотел ее представить, принес документы, наши проекты законов", - сказал Зюганов на встрече с президентом. - Считаю, что возможно расширить наполнение бюджета существенно. У нас подготовлен современный закон образования для всех".

Зюганов считает, что можно сосредоточить усилия на реализации программы поддержки детства, которую также подготовили коммунисты. Он также рассказал о "лучшей школе в стране". "Рядом, в Совхозе Ленина, школа будущего. Мы на нее затратили, не взяв ни копейки у государства, 1,5 миллиарда рублей", - сказал Зюганов, добавив, что еще построен детский сад и детский парк по мотивам сказок Александра Пушкина.

"Приглашаем вас провести президиум госсовета или Госсовет", - сказал лидер КПРФ.

"За мед вам спасибо", - ответил Путин, имея в виду мед с пасеки Зюганова.

Лидер коммунистов рассказал также о хороших показателях производства совхоза Ленина.

 

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