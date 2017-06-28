Зюганов поздравил Путина с годовщиной СВР

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил президента РФ Владимира Путина с 95-летием со дня создания Управления нелегальной разведки Службы внешней разведки России
"Можно, наверное, поздравить Вас с днем разведки", - сказал Зюганов на встрече с президентом.
Лидер КПРФ рассказал также, что служил "в похожих подразделениях, только военной разведки". "Пожелаем нашим спецслужбам успехов", - добавил Зюганов.