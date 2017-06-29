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Путин и Медведев обсудят с главой Вьетнама двусторонние отношения и работу ЗСТ с ЕврАзЭС

Политика
29 июня, 0:11 UTC+3 МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведут встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Вьетнамский лидер по приглашению Путина прибыл в Москву накануне и пробудет до 1 июля. Это первый официальный визит Чан Дай Куанга в Россию с момента его вступления в должность в апреле 2016 года.

Интервью

Чан Дай Куанг

Президент Вьетнама: в наших отношениях с Москвой взаимное доверие растет с каждым днем

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Во время беседы с премьер-министром России, в частности, планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализацию крупных совместных проектов в промышленности, энергетике, АПК, туризме и других областях, сообщали в пресс-службе российского кабмина. Особое внимание будет уделено функционированию зоны свободной торговли (ЗСТ) между государствами Евразийского экономического союза и Вьетнамом.

Затем вьетнамский президент проведет с Путиным переговоры на высшем уровне. Планируется обсудить пути дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, сообщили в Кремле. При этом особое внимание планируется уделить вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также практической реализации соглашения о ЗСТ между ЕврАзЭС и Вьетнамом.

Кроме того, ожидается обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке дня с упором на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). По итогам переговоров предусмотрено подписание ряда двусторонних документов, добавили в Кремле.

Курс на развитие сотрудничества

Глава вьетнамского государства в преддверии визита рассказал в интервью ТАСС, что "намерен подтвердить последовательный внешнеполитический курс Вьетнама на развитие связей с Россией". Он подчеркнул, что Ханой придает приоритетное значение отношениям дружбы с Москвой в своей внешней политике и считает Россию своим верным стратегическим партнером".

Чан Дай Куанг добавил, что на предстоящих переговорах стороны дадут оценку развитию двусторонних отношений за прошедшее время, а также обменяются мнениями о путях наращивания межгосударственных связей и конкретных мерах, которые необходимо принять для укрепления вьетнамско-российского партнерства по всем имеющимся направлениям сотрудничества.

По его словам, Вьетнам предлагает РФ продолжать наращивать сотрудничество двух стран в сфере обороны и безопасности, активизировать партнерские связи в области науки и технологий, образования и подготовки кадров, культуры, туризма, трудовых ресурсов и продвигать межрегиональное сотрудничество. Вьетнамский руководитель также отметил, что на переговорах будут рассмотрены возможности эффективного использования всех тех преимуществ, которые дает вступившее в силу в ноябре 2016 года соглашение о ЗСТ между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом.

Кроме того, Чан Дай Куанг обратил внимание, что переговорах с руководством РФ будут затронуты вопросы региональной и международной проблематики, представляющие взаимный интерес. В числе этих тем - сотрудничество в проведении во Вьетнаме года АТЭС-2017 и взаимодействие в рамках диалогового партнерства АСЕАН - Россия.

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Персоны
Чан Дай Куанг Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия Вьетнам
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