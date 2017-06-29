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Матвиенко: механизмы взаимодействия РФ и Белоруссии учитывают интересы обеих стран

Политика
29 июня, 8:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По мнению спикера Совета Федерации, все более значимой составляющей российско-белорусских связей становится взаимодействие между регионами

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Механизм работы Союзного государства России и Белоруссии позволяет эффективно решать существующие разногласия между двумя странами, так как он предусматривает взаимовыгодное сотрудничество. Об этом в интервью ТАСС заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне открытия Четвертого Форума регионов России и Белоруссии.

Интервью

Валентина Матвиенко: история РФ и Белоруссии исключает отдаление двух стран друг от друга

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"Сегодня наши взаимоотношения не свободны от проблем. Но достигнуто главное: мы научились своевременно их решать, не допуская перерастания в конфликты интересов. Мы создали механизмы сотрудничества, позволяющие учитывать интересы обеих стран, эффективно использовать их потенциалы", - сказала сенатор.

При этом она подчеркнула, что "какое бы направление взаимодействия мы ни взяли, в них нет ничего, что создавало бы непреодолимые препятствия нашему совместному движению вперед".

По мнению Матвиенко, все более значимой составляющей российско-белорусских связей становится взаимодействие между регионами. "Мы заинтересованы в наращивании таких контактов. Ежегодное проведение Форумов регионов наших государств - наглядное тому подтверждение", - сказала парламентарий.

Матвиенко также полагает, что ни в России, ни в Белоруссии нет влиятельных политических сил, выступающих за дистанцирование стран друг от друга. "И вряд ли такие силы в принципе могут появиться. Вся история России и Белоруссии исключает подобный сценарий", - подчеркнула председатель Совета Федерации.

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Матвиенко, Валентина Ивановна
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