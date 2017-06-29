В Совфеде проведут мониторинг законов, касающихся НКО

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Парламентарии намерены провести мониторинг правоприменительной практики законодательства, регулирующего деятельность некоммерческих организаций (НКО) и в случае необходимости подготовить свои предложения в этой сфере. Об этом в интервью ТАСС заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, необходимость проведения мониторинга связана в том числе с попытками вмешательства во внутренние дела России со стороны иностранных государств. "Фактов, подтверждающих это, множество. Каждое государство, если оно дорожит своим суверенитетом, своей независимостью, обязано защищать себя от подобных акций", - отметила парламентарий.

Матвиенко напомнила, что в Совфеде была создана специальная комиссия по защите госсуверенитета, которая, в частности будет изучать правоприменительную практику. "Потребуется тщательный анализ имеющихся правовых норм, в том числе регулирующих НКО, с точки зрения их соответствия современным реалиям. Будет проведен всесторонний мониторинг правоприменительной практики в этой сфере", - сообщила глава Совфеда.

Матвиенко подчеркнула при этом, что сенаторы по итогам мониторинга "совместно с коллегами из Госдумы, специалистами из различных министерств и ведомств, представителями силовых структур, экспертами подготовят необходимые предложения, рекомендации".

"Скорее всего, без законодательных новаций не обойтись", - сказала спикер, добавив, что пока никаких инициатив на этом направлении не выдвигалось. "Наша цель - выстроить такую систему правового регулирования, которая позволит надежно защитить государственный суверенитет России, общественно-политическую стабильность страны, ни в коей мере не ущемляя, не ограничивая ничего из того, что предоставляет и гарантирует Конституция России", - заключила парламентарий.