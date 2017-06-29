Путин наградил президента Туркмении орденом Александра Невского

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Бердымухамедов награжден за "большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе".

29 июня 2017 г. президенту Туркменистана исполняется 60 лет.