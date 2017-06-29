Путин в четверг встретится с главой МИД ФРГ

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в четверг главу МИД Германии Зигмара Габриэля.
"Да, сегодня будет (Путин встречаться с Габриэлем)", - заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.