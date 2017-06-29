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Ушаков: политическое противостояние в США "подрезает" политику Белого дома

Политика
29 июня, 10:24 дата обновления: 29 июня, 10:49 UTC+3

Помощник президента РФ также сказал, что Москва считает непозволительным "топтание на месте" в отношениях РФ и США

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Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Политическое противостояние в США приняло экзальтированный характер и "подрезает" политику Белого дома в международных делах и отношениях с РФ. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"(Год назад) Никто не мог представить себе, что принявшее столь экзальтированный характер политическое противостояние в Соединенных Штатах может до такой степени "подрезать" возможности новой администрации (Белого дома) по выработке курса в международных делах и в особенности - в отношениях с Россией", - заявил он на церемонии открытия "Примаковских чтений".

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"Мы, конечно, и дальше можем ждать, пока внутриамериканские страсти не улягутся, но такое топтание на месте (в отношениях с РФ) все-таки считаем непозволительным", - отметил Ушаков.

Помощник президента России констатировал, что к нормальной работе "две крупнейшие ядерные державы так и не приступили". Он отметил, что "на кон поставлено не только то, что касается сугубо Москвы и Вашингтона, но и решение задач поистине мирового масштаба, и имеющих значение для обеспечения глобальной безопасности и глобальной стабильности".

По словам Ушакова, с большим числом проблем не удастся справиться, "если США будут по-прежнему отворачиваться от России, а тем более - будут продолжать вести себя в откровенно вызывающей антироссийской манере". "Международное сообщество от этого точно не выиграет", - уверен помощник президента.

В связи с этим Ушаков напомнил слова Евгения Примакова о том, что "дружить со всеми странами мира не обязательно, но вести дела, работать вместе можно и нужно".

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