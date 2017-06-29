Путин: дискуссия на "Примаковских чтениях" поможет преодолеть разногласия в мире

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что свободное общение ученых на "Примаковских чтениях" поможет преодолеть разногласия разных стран.
"В непростой международной ситуации свободное общение ученых, экспертов и аналитиков из разных стран призвано способствовать преодолению разногласий и предубеждений путем обмена полезными соображениями", - заявил глава государства в приветствии участникам "Примаковских чтений", которое на церемонии открытия мероприятия зачитал помощник президента Юрий Ушаков.
Глава государства добавил, что сама тема форума - мир в 2035 году - обращена в будущее. "Уверен, что вас ожидают интересные дискуссии, в ходе которых удастся провести анализ ключевых тенденций глобального развития, заглянуть за горизонт и поразмышлять о том, что ожидает мировое сообщество в предстоящее десятилетие", - добавил Путин.