Ушаков не стал отвечать на вопрос о назначении посла РФ в США

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал отвечать на вопрос о том, будет ли назначен новый посол РФ в США, указав, что эти вопросы до официального объявления держатся в секрете. Об этом он заявил в четверг журналистам.

"Эти вопросы до официального назначения держатся в секрете", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, принято ли решение по назначению, Ушаков вновь повторил, что "эти вопросы держатся в секрете".