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Ушаков не стал отвечать на вопрос о назначении посла РФ в США

Политика
29 июня, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Помощник президента РФ указал, что эти вопросы до официального объявления держатся в секрете

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал отвечать на вопрос о том, будет ли назначен новый посол РФ в США, указав, что эти вопросы до официального объявления держатся в секрете. Об этом он заявил в четверг журналистам.

"Эти вопросы до официального назначения держатся в секрете", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, принято ли решение по назначению, Ушаков вновь повторил, что "эти вопросы держатся в секрете".

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