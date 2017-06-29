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Путин на саммите G20 проведет встречу с Абэ

Политика
29 июня, 10:59 UTC+3

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, возможны иные контакты российского лидера "на ногах"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 проведет встречу с премьером Японии Синдзо Абэ, возможны иные контакты "на ногах". Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Договорились о встрече полномасштабной (Путина на полях саммита G20) с (премьером Японии Синдзо) Абэ", - заявил он ТАСС.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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