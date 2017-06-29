Путин на саммите G20 проведет встречу с Абэ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 проведет встречу с премьером Японии Синдзо Абэ, возможны иные контакты "на ногах". Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Договорились о встрече полномасштабной (Путина на полях саммита G20) с (премьером Японии Синдзо) Абэ", - заявил он ТАСС.