Генсек Лиги арабских государств посетит Россию 4-6 июля

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом, который будет находиться в Москве с рабочим визитом. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"4-6 июля в Москве с рабочим визитом будет находиться генеральный секретарь ЛАГ господин Абу аль-Гейт, - информировала дипломат. - На 5 июля запланированы его углубленные консультации с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым".
По ее словам, политические контакты Москвы и ЛАГ носят устойчивый, регулярный характер. "Это позволяет в конструктивном партнерском ключе обмениваться мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", - отметила Захарова.
"В ходе предстоящих консультаций планируется подробно обсудить положение дел в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, кризис вокруг Катара, проблематику палестино-израильского урегулирования, - сообщила дипломат. - В контексте с ниспадающей турбулентностью в сфере безопасности предполагается, что особое внимание в ходе переговоров будет уделено аспектам координации шагов, которые предпринимаются, в том числе в коллективном формате, для противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму".
"Будут рассмотрены также вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и ЛАГ в экономической, культурной и гуманитарной сферах", - добавила она.