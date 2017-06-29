Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров 11 июля примет участие в министерской встрече ОБСЕ в Австрии

Политика
29 июня, 10:59 UTC+3 МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Отмечается, что встреча нацелена на обмен мнениями о состоянии дел в зоне ответственности ОБСЕ и обсуждение подготовки заседания совета министров организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 июля примет участие в неформальной министерской встрече ОБСЕ в австрийском городе Мауэрбахе. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"11 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в неформальной министерской встрече государств - участников ОБСЕ в австрийском городе Мауэрбахе, - сказала она. - Мероприятие проводится по инициативе действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастиана Курца. На встрече не будет приниматься никаких документов, она нацелена на обмен мнениями о состоянии дел в зоне ответственности ОБСЕ и обсуждение подготовки заседания совета министров Организации 7-8 декабря текущего года. Рассчитываем на откровенный, без политизации, разговор по насущным вопросам общеевропейской повестки дня".

По словам Захаровой, в центре внимания на министерской встрече ОБСЕ будет находиться поиск путей выхода из нынешнего кризиса европейской безопасности. "Россия открыта к диалогу, - сказала дипломат. - Считаем, что для него может и должна быть использована ОБСЕ, которая обладает большим потенциалом в качестве форума для равноправной дискуссии и принятия решений по вопросам безопасности".

Кроме того, Захарова сообщила, что в Мауэрбахе главы МИД стран - участниц ОБСЕ обменяются мнениями о запущенном в этом году в рамках организации так называемом структурированном диалоге по вызовам безопасности. "Надеемся, что он внесет весомый вклад в деэскалацию военно-политической ситуации и снижение военного противостояния в Европе, - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. - Успех диалога зависит от отказа от конфронтационной риторики, взаимных обвинений, перехода к столь ожидаемому уважительному разговору без попыток навязать друг другу свою волю и ценности".

Министры иностранных дел государств - участников ОБСЕ, как ожидается, уделят значительное внимание противодействию современным вызовам, в первую очередь терроризму. "Считаем, что эффективная борьба с этим злом возможна только на основе международного права при уважении равноправия и суверенитета всех государств, - сказала Захарова. - Со своей стороны намерены также продвигать в ОБСЕ приоритеты по мирному урегулированию конфликтов в существующих форматах, защите традиционных ценностей, включая права христиан и мусульман, гармонизации интеграционных процессов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
Австрия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
3
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
4
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
5
Атлетическая комиссия Нью-Йорка освободила Федора Емельяненко от боев на 90 дней
6
В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
7
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
Темы дня
Загрузка...
Реклама