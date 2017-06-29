Лавров 11 июля примет участие в министерской встрече ОБСЕ в Австрии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 июля примет участие в неформальной министерской встрече ОБСЕ в австрийском городе Мауэрбахе. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"11 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в неформальной министерской встрече государств - участников ОБСЕ в австрийском городе Мауэрбахе, - сказала она. - Мероприятие проводится по инициативе действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастиана Курца. На встрече не будет приниматься никаких документов, она нацелена на обмен мнениями о состоянии дел в зоне ответственности ОБСЕ и обсуждение подготовки заседания совета министров Организации 7-8 декабря текущего года. Рассчитываем на откровенный, без политизации, разговор по насущным вопросам общеевропейской повестки дня".

По словам Захаровой, в центре внимания на министерской встрече ОБСЕ будет находиться поиск путей выхода из нынешнего кризиса европейской безопасности. "Россия открыта к диалогу, - сказала дипломат. - Считаем, что для него может и должна быть использована ОБСЕ, которая обладает большим потенциалом в качестве форума для равноправной дискуссии и принятия решений по вопросам безопасности".

Кроме того, Захарова сообщила, что в Мауэрбахе главы МИД стран - участниц ОБСЕ обменяются мнениями о запущенном в этом году в рамках организации так называемом структурированном диалоге по вызовам безопасности. "Надеемся, что он внесет весомый вклад в деэскалацию военно-политической ситуации и снижение военного противостояния в Европе, - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. - Успех диалога зависит от отказа от конфронтационной риторики, взаимных обвинений, перехода к столь ожидаемому уважительному разговору без попыток навязать друг другу свою волю и ценности".

Министры иностранных дел государств - участников ОБСЕ, как ожидается, уделят значительное внимание противодействию современным вызовам, в первую очередь терроризму. "Считаем, что эффективная борьба с этим злом возможна только на основе международного права при уважении равноправия и суверенитета всех государств, - сказала Захарова. - Со своей стороны намерены также продвигать в ОБСЕ приоритеты по мирному урегулированию конфликтов в существующих форматах, защите традиционных ценностей, включая права христиан и мусульман, гармонизации интеграционных процессов".