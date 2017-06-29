Пресс-конференция президентов России и Вьетнама. Видеотрансляция

Президенты России и Вьетнама проводят совместную пресс-конференцию в Москве.

Чан Дай Куанг прибыл в Москву в среду по приглашению Владимира Путина. Это его первый официальный визит в Россию с момента вступления в должность в апреле 2016 года.

Глава вьетнамского государства в преддверии визита рассказал в интервью ТАСС, что "намерен подтвердить последовательный внешнеполитический курс Вьетнама на развитие связей с Россией".