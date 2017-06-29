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Пресс-конференция президентов России и Вьетнама. Видеотрансляция

Политика
29 июня, 16:01 UTC+3

Это первый официальный визит Чан Дай Куанга в РФ с момента его вступления в должность в апреле 2016 года

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Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Чан Дай Куанг

© Михаил Метцель/ТАСС

Президенты России и Вьетнама проводят совместную пресс-конференцию в Москве.

Чан Дай Куанг прибыл в Москву в среду по приглашению Владимира Путина. Это его первый официальный визит в Россию с момента вступления в должность в апреле 2016 года.

Глава вьетнамского государства в преддверии визита рассказал в интервью ТАСС, что "намерен подтвердить последовательный внешнеполитический курс Вьетнама на развитие связей с Россией".

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Темы
Визит президента Вьетнама в Россию
Персоны
Чан Дай Куанг Путин, Владимир Владимирович
Страны
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