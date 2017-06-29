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Посол РФ в США Сергей Кисляк может вернуться в Москву в конце июля

Политика
29 июня, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов назвал отношение в США к российскому послу "совершенно беспрецедентно хамским"

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Сергей Кисляк

Сергей Кисляк

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Посол РФ в США Сергей Кисляк может вернуться в Москву в конце июля. Об этом сообщил в четверг научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов, выступая на "Примаковских чтениях".

"Я его [Кисляка] видел в прошлую субботу в Вашингтоне, он возвращается в Москву в конце июля", - сказал он. - Это связано с обычной ротацией кадров, как вы знаете, наш парламент уже обсудил кандидатуру нового российского посла в США".

Эксперт назвал отношение в США к российскому послу "совершенно беспрецедентно хамским". "Как он мне сказал, его считают самым "радиоактивным" человеком в Вашингтоне", - поделился Рогов.

Ранее в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал отвечать журналистам, будет ли назначен новый посол РФ в США, указав, что эти вопросы до официального объявления держатся в секрете. 26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вопрос о возможной ротации посла России в США решается в плановом порядке.

18 мая Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на пост посла России в США, сообщил корр. ТАСС источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета. "Комитет дал согласие на назначение Антонова послом РФ в США, кандидатура которого была представлена МИД РФ", - сказал собеседник агентства.

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