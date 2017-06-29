McDonald’s запустил сервис доставки еды совместно с UberEatsЭкономика и бизнес 29 июня, 13:45
IAAF объявила о дисквалификации бегунов Капачинской и Алексеева за допингСпорт 29 июня, 13:38
Власти: команды-участницы Кубка конфедераций остались довольны всем в СочиСпорт 29 июня, 13:37
Чемпион "Дакара" Карякин намерен взять в долг 1,5 млн рублей для участия в ралли 2018 годаСпорт 29 июня, 13:36
Кабмин внесет президенту предложение о продлении контрсанкций до конца 2018 годаЭкономика и бизнес 29 июня, 13:35
Миронов просит СК и МВД инициировать эксгумацию тела погибшего в ДТП "пьяного" мальчикаПроисшествия 29 июня, 13:29
Завод "Сатурн" начал изготовление двигателей для ВМФ РФ взамен украинскихАрмия и ОПК 29 июня, 13:27
Микрозаймы могут снижать бедностьСоциальная ответственность 29 июня, 13:25
Сотрудники ведущих мировых компаний проведут лекции на летнем кампусе РАНХиГС-2017Новости партнеров 29 июня, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Посол РФ в США Сергей Кисляк может вернуться в Москву в конце июля. Об этом сообщил в четверг научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов, выступая на "Примаковских чтениях".
"Я его [Кисляка] видел в прошлую субботу в Вашингтоне, он возвращается в Москву в конце июля", - сказал он. - Это связано с обычной ротацией кадров, как вы знаете, наш парламент уже обсудил кандидатуру нового российского посла в США".
Эксперт назвал отношение в США к российскому послу "совершенно беспрецедентно хамским". "Как он мне сказал, его считают самым "радиоактивным" человеком в Вашингтоне", - поделился Рогов.
Ранее в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал отвечать журналистам, будет ли назначен новый посол РФ в США, указав, что эти вопросы до официального объявления держатся в секрете. 26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вопрос о возможной ротации посла России в США решается в плановом порядке.
18 мая Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на пост посла России в США, сообщил корр. ТАСС источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета. "Комитет дал согласие на назначение Антонова послом РФ в США, кандидатура которого была представлена МИД РФ", - сказал собеседник агентства.