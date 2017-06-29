Эксперт: в Конгрессе США сформирован антироссийский двухпартийный консенсус

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Негативное отношение к России - это единственный вопрос, по которому в США сходится мнение республиканцев и демократов. Такую позицию высказал в четверг научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

"Должен сказать, что в США сегодня сформировался антироссийский двухпартийный консенсус, - сказал он. - Негативное отношение к России - это, пожалуй, единственный вопрос, по которому республиканцы и демократы сходятся".

"Конечно, есть исключения и в демократической и республиканской партиях, но фактор будет играть очень серьезную роль, и это, в частности, сказывается на позиции Конгресса", - добавил эксперт.

"Итоги недавнего голосования в Сенате о введении новых экономических санкций против России - 98 против двух - это отражение той расстановки сил, которая сегодня существует в Соединенных штатах, и трезвым голосам в Америке сегодня очень трудно пробиться в хоре совершенно бездумных пропагандистских стереотипов", - подчеркнул Рогов.

Он подчеркнул, что "сегодня Россия всерьез и надолго втянута в новую холодную войну" и что "дикий разгул антироссийской пропаганды, основанной на стереотипах первой холодной войны, достиг таких масштабов, что зачастую пропаганда стала заменять политическую стратегию".